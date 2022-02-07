Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'le barışmanın "Müslümanlara ihanet" olduğunu söyleyen Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ı ağır eleştirdi! "Kimi kandırıyorsunuz?"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Siyonist İsrail ile yapılacak normalleşme üzerinden tepki göstermişti.

"MÜSLÜMANLARA İHANETTİR"

Meclis'te yaptığı konuşmada Erdoğan'ı sert dille eleştiren Karaduman, "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşma; toprakları gasp edilen, evleri yağmalanan mazlum Filistin halkı özelinde bütün Müslümanlara ihanettir. İsrail bir terör devletidir ve coğrafyamız için en büyük tehdittir." şeklinde konuşmuştu.

Abdulkadir Karaduman'ın bu sözlerine Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dînime söven bâri müselmân olsa" ifadesini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, şu sözlere yer verdi;

"Abdulkadir Karaduman nâmındaki Saadet vekîli İsrâîl'le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor.

Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz!

Bu millet sizin hamâsî nutûklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz?

İran'ın Suriye'de bulunmasını savunan da sen değil misin? İran'ın 1200 senedir Yahûdî'yle barışık olduğuna dâir ilmî ve arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sâbir Meşhûr'un videolarına da mı ulaşamadın?

Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetsiz Saadetçilerin, Yahûdî'yle muhârip gibi görünüp Yahûdî'yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonistle çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgâl eden

İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hâinlik anlamına geldiğini idrâk etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın."