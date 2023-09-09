Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut efendi cemaatinden olduğunu her defasına bildirmesine rağmen, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde "Menfaati uğruna tarikat değiştirdi kadiri tarikatının şeyhi oldu" iddialarına çok sert bir şekilde yanıt verdi.

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Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkında ortaya atılan 'Kadiri tarikatına şeyh oldu' iddialarına dün akşamki haftalık sohbetinde cevap vermesine karşın bugün sosyal medyada yalan bilgilerle yine hedef olması üzerine, bu paylaşım ve haberlere ateş püskürdü.

Yapılan paylaşımlarda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "menfaatleri" uğruna tarikat değiştirdiği öne sürülürken, Cübbeli Ahmet Hoca üzerinden de mütedeyyin kesim hedef alındı.

Esas derdi ehl-i sünnet tarikatlar ve cemaatlere karşı düşmanlık olanlar ortaya atılan yalan üzerinden hakarette birbirleriyle yarıştı.

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Cübbeli Ahmet Hoca, yalan bilgiyle bugün de gündeme getirilince sohbetini Twitter hesabından yeniden paylaştı.

Kadiri tarikatına katılarak şeyh olduğu iddia edilen Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de izah etmişti.

"KÜLLİYEN YALAN"

Paylaşılan videodaki zatın Şeyh Ubedullah Kadiri olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini geçmiş bir dönemde ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

"BENİMLE UĞRAŞANLARIN DA MÜSTEHAKI NEYSE ONU VERSİN"

Onlarda sırlı bir ismi azam duası var. O duada bana bir icazet verdiler. Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin özel ilhamatından dolayı olan bir icazet. Şeyhlik aldığım, hilafet aldığım külliyen yalan. Bunu istismar edenler olabilir. Rabbim benimle uğraşanların şerrinden beni kifayet eylesin. Benimle uğraşanların da müstehakı neyse onu versin.

"ŞEYHLİK UYDURANLARI ALLAH RÜSVAY EYLESİN"

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Cübbeli Ahmet Hoca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise bu zamana kadar kendisine farklı birçok tarikattan "halifelik" verilmek istendiğini ancak ölene kadar Mahmud Efendi Hazretleri'nin (k.s.) müridi olarak hayatına devam edeceğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başka tarîkattan şeyhlik aldı" diyenler şunu bilsin ki nice meşhûr ve büyük şeyhler halîfelik vermeye kalktılar ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimize mürîd olma şerefini herşeye tercîh ettim ve ona mürîd olarak öleceğim İnşâallâh. Kendilerine hiçbir hilâfet verilmeden şeyhlik uyduranları Allah rüsvay eylesin.

üsvay eylesin.

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