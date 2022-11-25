Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak ekonomi ve zam yorumu: "Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde"

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu hafta verdiği sohbetinde ekonomiye ve her şeye gelen yüksek zamlara karşı değerlendirmede bulundu. Sohbetinde ekonominin gidişatına ilişkin yaptığı bir yorum ise sosyal medyanın gündemine düştü.

"FAHİŞELERE DE ZAM GELİYORDUR"

Ekonominin bu kadar bozuk olmasının bir yönden de iyi olduğunu belirten Cübbeli Hoca "Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde." dedi.

Haberin Devamı

"GÜNAHA BULAŞMA RİSKİN AZALIYOR"

Zam konusuna da değinerek "Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. O da mevlanın bir koruması. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey." ifadelerini kullandı.