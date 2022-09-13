Cübbeli Ahmet Hoca'dan "Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir" açıklaması!

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kız öğrenciler için yer verdiği ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

Büşra Mercimek
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilmini vatandaşa anlatmasının yanı sıra, siyasi tahmin ve görüşleriyle de dikkat çekici açıklamalara yer veriyor. Sosyal medya kanalından takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtlayan Cübbeli Hoca, vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Dini hususlarda merak gidermek isteyen vatandaşlar, kafalarını karıştıran sorularını Cübbeli Hoca'ya iletiyor, meraklarını gidiyorlar. Son olarak, eğitim- öğretime ilişkin bir soruya yanıtlayan Cübbeli Hoca, sosyal medyadan tepki aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir açıklaması!

CELAL ŞENGÖR'E GÖNDERME

Cübbeli Ahmet, “Biz kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir deyince sapıksınız diyorlar. Celal Şengör, ders verdiği kız öğrencilerin bacaklarına baktığını anlatınca kimse çıt çıkarmıyor.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir erkeğin kız öğrencisine Kur'an-ı Kerim okutmasının dahi caiz olmadığını açıkladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir açıklaması!

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