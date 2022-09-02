Cübbeli Ahmet Hoca'dan ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na zehir zemberek sözler! "Şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz"

Usta sanatçı Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosunda Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 bin 700 kilo olduğunu söyleyerek "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g.... bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPTI, TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler vatandaşların tepkisini çekerken bir tepki de kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hazreti Ali Kerremallâhu Vechehû Efendimiz'in "Allâh'ın Kılıcı" olduğu ve onun kılıcı olan Zülfikâr'ın kuvvetini inkâr eden ve müstehcen sözler sarf ederek Hazreti Ali Efendimiz'in kerâmetleriyle alay eden Musa Eroğlu'nu şiddetle ve nefretle tel'în ediyoruz.

Biz Hazreti Ali Efendimiz'e Allâh-u Teâlâ'nın özel bir güç verdiğine, kılıç darbesini vurduğu yerde Allâh-u Teâlâ'nın çok kuvvetler halk ettiğine ve onlarca kişinin kaldıramayacağı Hayber Kalesi'nin kapısını tek başına kaldırıp kalkan yaptığına îmân ediyoruz ve bütün Müslümanları da bu îmânımıza şâhit ediyoruz. Allâh-u Teâlâ, Hazreti Ali Efendimiz'in ve Ehl-i Beyt'in şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet Hoca'dan son nefesini verecek kişiye yapılanlar için çarpıcı ifadeler: "Ölüyorsun bak gavur mu gideceksin? Böyle hareketler çok yanlış"