Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Şişmanlar aşık olur mu?" videosu infial yarattı! "Lan böyle aşık mı olur 120 kiloluk?"

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dini sohbetlerin yanı sıra, soru cevap videoları da ön plana çıkıyor. Vatandaşın kimseye soramadıklarını yanıtlayan ve sorunları çözüme kavuşturan Cübbeli Hoca, bu defa "Şişmanlık" meselesine değindiği yanıtıyla izleyiciden tepki topladı. Bir izleyicisinin kendisine "Hocam çok sevdim kavuşamıyorum ne yapmam lazım" şeklinde yönelttiği soruya "Kaç kilosun?" yanıtını veren veren Cübbeli, tepki çekti.

"LAN BÖYLE AŞIK MI OLUR 120 KİLOLUK?"

Cübbeli Ahmet Hoca bir gencin kendisine yönelttiği soruya, "Gelmiş kavuşamıyorum çok seviyorum ne yapmam lazım diyor. Kaç kilosun hacı abi? 120 kilo. Lan böyle aşk mı olur 120 kiloluk? Aşık dediğin yemeden içmeden kesilir. Seviyorsan ulaşma derdin olması lazım. Dert olan adamda yağ bağlamaz." ifadelerine yer verdi.

Cübbelinin bu yanıtına sosyal medya kullanıcılarından "Kırıcı olmadan da açıklayabilirdiniz" şeklinde tepkiler geldi.