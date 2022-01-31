Çuha ne demek, TDK'ya göre Çuha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuha ne demek? Çuha TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çuha kelimesi. Peki çuha ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çuha nedir, çuha kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇUHA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çuha kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çuha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tüysüz, ince, sık dokunmuş yün kumaş



ÇUHA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sandukanın yeşil çuhasına başını dayadığında, sanki bir el saçlarını okşayıp teskin edecekti onu.



ÇUHA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- çuha çiçeği

