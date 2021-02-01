Çukur 114 bölüm full izle tek parça canlı SHOW TV | Çukur son bölüm izle Youtube

Her pazartesi seyircisini televizyon ekranlarına kilitlemeyi başaran Çukur'da heyecan sürüyor. Çukur 114. bölüm (4.sezon 22. bölüm) tek parça izlemek isteyenler buraya! Show TV'nin fenomen dizisinin son bölümünü ve tekrar bölümünü haberimizdeki linklerden izleyebilirsiniz. Peki Çukur 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR'DA 1 ŞUBAT PAZARTESİ NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

ÇUKUR 11. BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE (1 ŞUBAT PAZARTESİ)

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE 113. BÖLÜM YOUTUBE

Çukur 115. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Çukur'un 115. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında showtv.com.tr ve SHOW TV Youtube kanalından izleyebilirsiniz.