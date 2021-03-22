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Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur bu akşam 121. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Yamaç, babasının emaneti olan mahallesi için kardeşi Vartolu ile karşı karşıya geliyor. İşte Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Pazartesi günlerinin büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yamaç Koçovalı'nın amcaya meydan okuması, epey canını sıkar ve böyle devam ederse mahalleden olacaklardan sorumlu olmadığını söyler. Peki Yamaç'ı durdurabilecek mi? İşte Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Ayrıca eczaneden kırmızı reçeteli ilaç çalan kişinin Efsun olduğunu öğrenen amca, bunu koz olarak Yamaç'a kullanmayı planlıyor.

ÇUKUR 121. BÖLÜM FULL İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

 Aliço'ya evini geri alması için elinden geleni yapacağını söyleyen Cumali, mekanı basar. Aliço'nun evini balıkçıya çevirenlerden hesap soran Cumali, beklenin aksine epey bir kalabalığın içerisine düşünce kavga büyür. Peki Cumali'nin yardımına yetişebilecekler mi?

Çukur 121. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Öte yandan Akın ve Celilsum'un Yamaç'ın dönmesiyle amcanın esiri olmaktan kurtulup tekrar istediği tarafa geçmeyi planlar. Peki Yamaç, tekrar mahallelinin güvenini kazanıp arkasına alabilecek mi?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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