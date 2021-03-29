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Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Yamaç Koçovalı, herkesi karşısına almaya hazırdır. Gemileri yakan Yamaç, amca ve onun himayesinde olan herkese meydan okumaya başlar. İşte Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Çukur, nefesleri kesecek 122. bölümü ile izleyici karşısında olacak. Babasının emaneti olan mahallesi için he şeyi yapmaya hazır olan Yamaç Koçovalı, harekete geçer. İlk olarak ise Aliço'nun evini vermeyen ve abisi Cumali'ye karşı gelenlerden hesap sorar.Yamaç bu işi gizli kapaklı yapmak yerine alışık olduğumuz şekilde arabasına kolonlarını bağlayarak mahalleye geri döndüğünü simgeler. İşte Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Öte yandan aynı masada yer alan Meke ile Yamaç arasında geçen konuşma, mahallelinin eskiye dönmesi için bir ilk adım olacaktır. Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek.

ÇUKUR 122. BÖLÜM CANLI İZLE | ÇUKUR SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek. Peki bu savaşta Vartolu, babasının oğluna sırt çevirmeyi bırakacak mı?

Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Bu sırada amca ise Vartolu'un oğlunun sünnet gecesinde Yamaç'ın işine engel olmasını halen hazmedemez ve cezasının kesileceğinden bahseder. Ancak Yamaç'a yanaşamayan amca, onun sevdiklerine yanaşarak canını acıtmayı tercih eder. Seçtiği kişi ise Efsun olur. Efsun'a kırmızı reçeteli ilacı temin eden kişiyi Yamaç öğrenecek mi?

Çukur 122. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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