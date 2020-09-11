Çukur dizisi yayından kaldırılıyor mu? Popüler sosyal medya hesaplarının bazılarında Show TV'nin sevilen dizisi Çukur hakkında RTÜK'e 90 bin şikayet geldiği iddia edildi. Bu durum sonrası Çukur dizisinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edildi. Peki Çukur dizisi yayından kaldırılıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

ÇUKUR DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Çukur dizisi ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Çukur ile ilgili RTÜK'e 90 bin şikayet geldi" ve "Çukur dizisi yayından kaldırılacak" yönündeki ifadeler tamamen iddia niteliğinde.

Yapımcıdan veya SHOW TV'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken bu iddialara ilgi ve alaka gösterilmemesi gerekiyor.

ÇUKUR 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta son bölümde Cumali, Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrendi ve deliye döndü. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenet'ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet'leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekecek.

Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca'nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç'ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.