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Çukurca Belediyesi 2 adet sera kurulumu için çalışmalara başladı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet seranın kurulumu için hazırlıkların tamamlandığı ve çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Çukurca Belediyesi 2 adet sera kurulumu için çalışmalara başladı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından 2 adet seranın kurulumu için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçenin tarım konusunda çok elverişli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Çukurca Belediyesi olarak ilçemizin Berbeşük mevkiinde 2 adet 500 metrekarelik olmak üzere toplam bin metrekareden oluşan sera yapım çalışmasına başladık. İnşallah kısa bir süre içinde seralarımızı kurup gerekli tesisatlarını çekerek çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Buradaki temel hedefimiz, ilçenin sebze ihtiyacını bir nebze olsun karşılamak ve vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarda ulaşmasını sağlamaktır. İnşallah tarıma verdiğimiz önemle birlikte bölgede tekrardan vatandaşlarımızı tarıma yönlendirmiş olacağız. Bu anlamda belediye olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde tarıma dayalı sulama kanallarımızın yapılmasındaki hedefimiz ise boş tarlaların kalmaması ve her yerin uygunluğuna göre ekilmesi ve ürün elde edilmesidir" dedi.

Çukurca Belediyesi 2 adet sera kurulumu için çalışmalara başladıÇukurca Belediyesi 2 adet sera kurulumu için çalışmalara başladı

Berna Akkaya
Editör


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