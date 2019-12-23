Çukur'da büyük gelişme! Berkay Ateş geri mi dönüyor?

Çukur 3. sezonunda da pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Gökhan Horzum’un ise kaleme aldığı fenomen dizide yeni bir sürpriz daha yaşanacak ve geçen nisan ayında projeye veda eden ödüllü oyuncu Berkay Ateş Çukur’a geri dönüyor.

YAMAÇ ŞOK OLUYOR

Dizide Yamaç’ın defalarca ölümden kurtaran kişinin Mahsun olduğu ortaya çıkıyor. Öldü sandığı Mahsun’u karşısına gören Yamaç büyük bir şok yaşıyor.