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  3. Çukur'da büyük sürpriz Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor?

Çukur'da büyük sürpriz Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor?

Ekranların fenomen dizisi haline gelen Çukur'un 1. bölümünde Kahraman’ı canlandıran Mustafa Üstündağ, Vartolu tarafından öldürülmüş ve diziye veda etmişti. Dizinin yeni bölümün büyük bir sürpriz yaşandı ve Kahraman Koçovalı geri döndü.

Çukur'da büyük sürpriz Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor?

Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz karşıladı. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ canlandırdığı ve ilk bölüm Vartolu tarafından öldürülen Kahraman Koçovalı dizide yeniden boy gösterdi. Dizinin takipçileri Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor? sorusunu araştırmaya başladı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 4. sezon 3. son bölümü 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Çukur'da büyük sürpriz Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor?

Dizinin son bölümünde ise Kahraman Koçovalı, geçmişte Azer Kurtuluş’un hayatını kurtaran kişi olarak izleyici karşısına çıkarıldı.

Çukur'da büyük sürpriz Kahraman Koçovalı geri mi dönüyor?

Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi.

Mustafa Üstündağ birkaç bölüm daha Çukur dizisinde yer alacağı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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