Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı miktarını açıkladıSon dakika | Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattıBaşak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden örnek olacak destek yardımı!Hakkari'ye düşen yıldırım koyunları canından etti, 30 koyun telef oldu!SON DAKİKA! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı!Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettilerSude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulunduYangın uçağının su almasını geciktiren jet-ski için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur'un Selim'i Öner Erkan, gazetecilerin dizide kızı Karaca rolünü üstlenen Ece Yaşar ile aşk yaşaması sorusuna verdiği kaçamak yanıt aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur'un Selim'i olarak hafızalarda yer eden Öner Erkan bir mekan çıkışında uzatılan mikrofonların sorularını cevapladı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ece Yaşar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak, ikilinin bu açıklamalara sessiz kaldığı görülmüştü.

Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

"BU KONULARI KONUŞMAYALIM"

Bir mekan çıkışı sorulan soruları yanıtlayan Erkan, yeni tiyatro provalarından bahsederken, ülkemizde günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erkan muhabbet esnasında muhabirlerin "Ece Yaşar ile aşk iddiaları doğru mu?" sorularına "Konuşmak istemiyorum teşekkür ederim, bu zor günlerde başka şeyler konuşalım" diyerek kaçamak cevapta bulundu. Bu yanıtının ardından aralarındaki aşk iddiaları kuvvet kazandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT