Çukur'da kızı rolündeydi... Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur'un Selim'i olarak hafızalarda yer eden Öner Erkan bir mekan çıkışında uzatılan mikrofonların sorularını cevapladı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ece Yaşar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak, ikilinin bu açıklamalara sessiz kaldığı görülmüştü.

"BU KONULARI KONUŞMAYALIM"

Bir mekan çıkışı sorulan soruları yanıtlayan Erkan, yeni tiyatro provalarından bahsederken, ülkemizde günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erkan muhabbet esnasında muhabirlerin "Ece Yaşar ile aşk iddiaları doğru mu?" sorularına "Konuşmak istemiyorum teşekkür ederim, bu zor günlerde başka şeyler konuşalım" diyerek kaçamak cevapta bulundu. Bu yanıtının ardından aralarındaki aşk iddiaları kuvvet kazandı.