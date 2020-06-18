Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un oyuncuları aşklarını artık saklamıyor. Birlikte rol aldıkları dizi de Rıza Kocaoğlu 'Aliço' , Hazal Subaşı ise "Nehir" karakterine hayat veriyordu. İkili dizi setinde başlayan aşklarını ilk defa sosyal medya hesaplarından ilan etti.

RIZA KOCAOĞLU AŞKA GELDİ!

Rıza Kocaoğlu sevgilisi Hazal Subaşı ile çıktıkları tatilde ilk defa birlikte oldukları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve yorum atıldı.