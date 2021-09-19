Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"Son dakika! A Milli takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! TFF'den açıklama geldi!Teberrüz ne demek, TDK'ya göre Teberrüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzlaspor 0-0 Bursaspor | MAÇ SONUCUGiresunspor 0-0 Konyaspor maçı canlı izle | MAÇ SONUCUYılport Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGalatasaray - Alanyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiİngiltere'de yapılan araştırmaya göre: Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak!Whatsapp yeni özelliğini kullanıma sundu! Grup fotoğraflarına emoji eklenebilecek.Selin Ciğerci eski eşiyle barışma fikrine yeşil ışık yaktı: Daha 10 gün önce boşanmışlardı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendi ile birlikte görüntülendi. Oyuncu, gazetecilerin sorularına "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

Çukur dizisiyle tanınan oyuncu İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflerin hedefinde görüldü.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Muhabirlerin flaşlarını görünce şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

ŞAKA YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun muhabirlere şaka olarak takıldığını, ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göze çarptı.

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum" Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT