Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla şok etti! "Kocalarımla yaşıyorum"

Çukur dizisiyle tanınan oyuncu İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflerin hedefinde görüldü.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Muhabirlerin flaşlarını görünce şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

ŞAKA YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun muhabirlere şaka olarak takıldığını, ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göze çarptı.