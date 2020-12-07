Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Boncuk Yılmaz ınstagram

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Saadet rolüyle büyük bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Boncuk Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Boncuk Yılmaz Instagram...

BONCUK YILMAZ KİMDİR?

Boncuk Yılmaz 13 Mayıs 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Tam adı Boncuk Makbule Yılmaz’dır. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Oyunculuğa 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı sinema filmi ile başlamıştır. Bu filmdeki Nihal rolüyle aynı yıl düzenlenen 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Boncuk Yılmaz bugüne kadar Bir Yastıkta, Mazi Kalbimde Yaradır, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Sıla, Kızlar Yurdu ve Haneler gibi birçok projede rol almıştır.

Şimdilerde Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da Vartolu Sadettin’in çocukluk aşkı Saadet'i canlandırmaktadır. Boncuk Yılmaz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Fethi Kantarcı ile dünya evine girmiştir. Kılıç Ali adında bir oğlu olan Boncuk Yılmaz, 1.65 metre boyunda, 57 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2004 – 6. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Umut Veren Genç Kadın Oyuncu – Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

Boncuk Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – Çukur (Saadet)

2017 – Kaygı (Anne) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Şifa) (TV Dizisi)

2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Nalan) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (Pınar) (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Narin) (TV Dizisi)

2006 – Kızlar Yurdu (Boncuk) (TV Dizisi)

2005 – Sessiz Gece (TV Dizisi)

2004 – Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Nihal) (Sinema Filmi)