Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantıda koronavirüs ile mücadele, 1 Mart'ta ilan edilen risk haritası, illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayı değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Peki Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bu sorunun cevabı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YOK MU?

Türkiye’nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye dahil olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Son gelişmelerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinenin ana konusu artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası konuşma yapan Erdoğan, kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Hafta sonu sadece pazar günü kısıtlaması olan kırmızı kategorideki illere cumartesi günü de dahil oldu.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

ALINAN TEDBİRLER

Türkiye genelinde sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Çok yüksek riskli kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

Renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de, lokanta ve kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışacak.

Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek.

Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.