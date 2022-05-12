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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için talimat verdi ! "Çalışmaları hızlandırın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için talimat verdi ! "Çalışmaları hızlandırın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililer ile bir araya geldi. Belediye başkanlarına sokak hayvanları ile ilgili verdiği talimatları yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için talimat verdi ! "Çalışmaları hızlandırın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan, belediye başkanlarına sokak hayvanları ile ilgili verdiği talimatları yineledi. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bu merkezlerde rehabilite edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için talimat verdi ! Çalışmaları hızlandırın

TALİMATLARI YİNELEDİ

Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanları için talimat verdi ! Çalışmaları hızlandırın

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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