Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, görüşmede Sarıgül ile Türkiye'nin ve deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulundukları noktayı ele aldıklarını belirterek, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek süreçte Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak, Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için beraber, birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi getirmek lazım. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe, insanlar düşüncelerini açıkladılar diye evleri basılmamalı. Eğer biz demokrasiyi getireceksek, o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu ayrıntıları Sayın Sarıgül ve arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu. O nedenle Sayın Sarıgül'e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim."

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"TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Mustafa Sarıgül de konuşmasına, "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadeleriyle başladı.

Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelseler, Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını belirten Sarıgül, bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sarıgül, TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını hatırlatarak, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugünler, birleşme günü, 'armudun sapı, üzümün çöpü' deme günü değil." diye konuştu.

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TDP olarak Kılıçdaroğlu'nu partilerinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Sarıgül, "14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük, ulusal birlik, inançlara saygı, laiklik, kardeşlik ruhu, toplumsal barış kazansın. 13. Cumhurbaşkanımız yolunuz açık olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun." dedi.

https://www.bolgegundem.com/adetten-sonra-ne-zaman-hamile-kalinir-adetten-sonra-ne-zaman-hamile-kalinmaz-284566h.htm