Cumhurbaşkanı Başkanı Erdoğan, İsrail başbakanına seslendi: 'Sende atom bombası var mı yok mu, sıkıysa açıkla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Aziz milletim değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 40. yıl dönümünü kutlayan KKTC'deki kardeşlerimizin cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum.

Zulme dur diyen kahramanları rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceğiz. Acıların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz toplantımızı. İsrail vahşetinin durması için diplomasi trafiğini artırarak ülkemiz için çalışıyoruz.

Geniş yelpazede ülkemize hizmet yolculuğunu kesintisiz sürdürdük. 1.5 milyon insanımızın katıldığı miting ile mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Katılım sağlayan MHP Genel başkanı Bahçeli ile tüm genel başkanlara ve misafirlere teşekkür ediyorum.

Kalbi Filistin'deki kardeşleri için çarpan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Ertesi gün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük coşku ile kutladık. Öküz altında buzağı arayanlara esaslı ders verdik.

Çok anlamlı semboller içeriyordu. Ordumuzun kabiliyetlerini gördük. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamıza kattığı gücü gördük. Yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık.

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Hava gücümüzde KAAN'la ilgili çalışmalar devam ediyor. 2023 bitmeden Kaan'ın havalandığını göreceğiz. Bayraktar TB3 testleri gerçekleşiyor. Helikopter GÖKBEY 20 bin fit irtifa testini tamamladı. Aksungur uçuşunu başarı ile yaptı.

Ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 20'lere düşürdüğümüz gibi savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize varacağız. Bölgemizde yaşanan gelişmeler bunun ne kadar acil mesele olduğunu hatırlattı.

Türk milleti olarak bu topraklarda onurlu şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız.

"Bunların da sonu hüsran olacak"

Siyaseti ile ekonomisi ile askeri gücü ile her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Habis niyetli çevreler kendilerini bir şekilde ifşa ediyor. Yıllarca Ermenistan topraklarımızda ham hayaller peşinde koştu ve Karabağ savaşında dersini alıp yerine oturdu. Şimdi de İsrail benzer hezeyanları dile getiriyor. Bunların da sonu hüsran olacak.

"Her alanda güçlü olmazsak bize nefes hakkı dahi tanımazlar"

PKK'yı üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Bunu için önce beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu birliği destekleyecek siyasi yapıya da sahip olmalıyız. Güçlü ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş polis, jandarma huzurumuzun teminatıdır. Etkinliği artırılmış istihbarat vazgeçilmezdir. Hepsinin tamamlayıcısı yatırıma istihdama dayalı sağlam bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bize nefes almak hakkı dahi tanımazlar. 1 asır önce bunu Çanakkale'de yaşadık. Vatanımızın nasıl lime lime edilmeye çalışıldığını gördük. Zayıf düşersek bu barbarlığın çok kalleşliğin aynı şekilde tekerrür etmesine mani olamayız. Milletimizin istiklali için güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkese muvakkafiyetler diliyorum.

"Netanyahu, iki tarafına bakan koymuş açıklama yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. Onlar da kendisi ile aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. ABD başta olmak üzere batı hep birlikte maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı sonra farklı açıklama yapıyor. Geri vitesa takıyor. Dürüst ol ya. Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Flistin'dekilerin durumu gibi, istiyoruz ki dimdik dopru şekilde ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun."

""Sen de atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla"

"Sen de atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla. Ama açıklayamaz. Bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin."