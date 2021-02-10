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Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı müjdesi ne ? Ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birçok güzel gelişmeyi bugün açıklayacağını ifade etmişti. Vatandaşlar da internet arama motorlarında Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı müjdesi ne ? Ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı müjdesi ne ? Ne zaman konuşacak?

AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılmış ve burada yaptığı konuşmada Çarşamba gününü işaret ederek Millete Sesleniş konuşması yapacağını açıklamıştı. Erdoğan," Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" demişti. Beklenen gün gelirken vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini merak ediyorlar.

CUMHURBAŞKANI ÇARŞAMBA GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK? CUMHURBAŞKANI MÜJDESİ NE ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba( bugün) gerçekleştireceği ulusa sesleniş konuşmasında açıklaması beklenen müjde için birden fazla varsayım bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli aşıdaki son durumu açıklayacağı ifade ediliyor. Ve bu konuya ilişkin kapsamlı bilgiler vermesi bekleniyor. 

AK Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü reform çalışmalarının ardından duyurulması muhtemel. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Space X'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Türkiye'nin Otomobili TOGG'a Tesla'nın yatırım yapacağına ilişkin bir müjde de verilebilir.

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı müjdesi ne ? Ne zaman konuşacak?

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi müjdesinin ardından Erdoğan'ın enerji alanında bir müjde daha açıklayacağına ilişkin iddialar kulislerde konuşuluyor.

Altın madeni ve Akdeniz’de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

NE ZAMAN KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasını akşam saatlerinde yapması ve müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı müjdesi ne ? Ne zaman konuşacak?

Tayfun Altuntaş
Editör
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