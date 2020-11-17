Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde, Lewis Hamilton'un kazanmasının ardından podyumda gelenekselleşmiş olan 'şampanya' yerine 'gazoz' benzeri bir içeceğin patlatıldığı söylenmişti. Tepki çeken bu konuya Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Formula 1 çoğunluğu müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor." ifadelerini kullandı. Bu yorumlar üzerine merak edilen isim olan İsmail Cesur hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim? İşte detaylar...

İSMAİL CESUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsmail Cesur, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini 2011'de İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında yaptı. İsmail Cesur, yurt dışı eğitiminden önce Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler alanında lisans eğitimi aldı. Cesur, Fatih Koleji’nde de lise öğrenimini gerçekleştirdi. Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda görev yaptı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev alan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor.

İsmail Cesur'un babasının hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Cesur'un Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hakkında yaptığı yorumlar şöyle:

Podyumda gazlı içecek meselesini de “rezalet” olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır.



Formula 1 çoğunluğu müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor. — ismail cesur (@icesur) November 15, 2020