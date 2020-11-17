Zümrüdüanka yeni bölüm ne zaman? Zümrüdüanka günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? Hangi gün yayınlanacak? Yeni bölümünde ne olacak?Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisine benzerliği hakkında ne dedi?Birleşmiş Milletler: Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruzMilyonlarca borçluya müjde! Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiTürkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu: Evimi gasp etti!17 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaAltın fiyatlarındaki düşüş sürüyor! İşte 17 Kasım Salı altın fiyatları...Resmi Gazete bugün haberleri | Resmi Gazete 17 Kasım 202017 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | Evin ihtiyaçları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim?

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenen İsmail Cesur, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından yaptığı yorumlar ile gündeme geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde, Lewis Hamilton'un kazanmasının ardından podyumda gelenekselleşmiş olan 'şampanya' yerine 'gazoz' benzeri bir içeceğin patlatıldığı söylenmişti. Tepki çeken bu konuya Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Formula 1 çoğunluğu müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor." ifadelerini kullandı. Bu yorumlar üzerine merak edilen isim olan İsmail Cesur hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Cesur babası kim? İşte detaylar...

İSMAİL CESUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsmail Cesur, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini 2011'de İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında yaptı. İsmail Cesur, yurt dışı eğitiminden önce Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler alanında lisans eğitimi aldı. Cesur, Fatih Koleji’nde de lise öğrenimini gerçekleştirdi. Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda görev yaptı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev alan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor.

İsmail Cesur'un babasının hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Cesur'un Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hakkında yaptığı yorumlar şöyle:



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT