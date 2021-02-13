Cumhurbaşkanı Danışmanı Kadir Turgut kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları 13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına Kadir Turgut atandı. Bunun üzerine Kadir Turgut'un hayatı merak konusu oldu.

KADİR TURGUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?NERELİ?

Kadir Turgut,ilkokul, ortaokul ve liseyi Erzurum'da tamamladı. Daha sonra 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fars Dili ve Edebiyatı lisans programına başladı, 2017 yılında mezun oldu. Akabinde ise aynı üniversitesinin ,Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009'da başladığı doktorasını 2013'de tamamladı.

2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Aynı Anabilim Dalında 2014 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2015-2016 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, 2017-2018 yıllarında Sabancı Üniversitesinde dersler verdi.

İstanbul Üniversitesinde Farsça Dilbilgisi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersleri vermektedir.

Dilbilim, dilbilgisi, metodoloji, yazma nüshalar ve tenkitli metin neşri alanlarında çalışmalar yaptı.

Kemal Turgut'un kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.