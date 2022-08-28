Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serkan Taranoğlu neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir? sorusu Taranoğlu'nun istifa ettiği iddiasıyla araştırılıyor. Haberimizden Taranoğlu'nun nereli, kaç yaşında? olduğu ve neden istifa etti? bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Gül Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serkan Taranoğlu neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serkan Taranoğlu neden istifa etti? Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serkan Taranoğlu neden istifa etti?

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SERKAN TARANOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında doğan Serkan Taranoğlu, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

1997 yılında Başbakanlık’ ta göreve başlayan Taranoğlu, Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğünde bir süre çalıştıktan sonra Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü,Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde görev yapan Taranoğlu, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığındaçeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kamu görevinden bir süreliğine ayrılan Taranoğlu, bu süre zarfında önce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Danışmanlığı yapmış, daha sonra da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun danışmanlığı (2011-2015) görevinde bulunmuştur. Bu görevi ifa ederken Türkiye Kürek Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de üstlenen Taranoğlu24 /08/ 2015 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 3 ‘lü Kararname ile Ekonomi Bakan Müşavirliği kadrosuna atanarak tekrar kamu hizmetine dönmüştür.

Ekonomi Bakanlığında bir süre görev yapan Taranoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevlendirilmiştir. Yaklaşık 1,5 yıllık görevi sonrasında, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazeteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

SERKAN TARANOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya platformu twitter üzerinden bazı kullanıcıların attığı twetler ile istifa söylentileri yankı buldu.

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