Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs Türk demokrasisinin şöleni olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin kazanacağını belirterek, "14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs Türk demokrasisinin şöleni olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız.

Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak.

"TÜRKİYE KAZANACAK"

Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah’ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin.

KAYNAK: İHA

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