Erdoğan'dan kritik koronavirüs uyarısı: Kurallara uyulmazsa yeni tedbirler gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Halkımız kurallara riayet ederse bir kaç haftaya salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeye başlayacağız.

Koronavirüsle mücadelede kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz.

Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.

Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez.

Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.

Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.