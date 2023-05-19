Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür. 19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür.

Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.

"EN ÇOK GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu anlayışla, bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize
güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini
14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!
Son Haberler
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti!
Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spora Bayramı mesajı yayınladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen 2 tur seçim kampanyasına öyle bir mizahi yorum getirdi ki, izleyenler gülme krizine girdi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen 2 tur seçim kampanyasına öyle bir mizahi yorum getirdi ki, izleyenler gülme krizine girdi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Çok Okunanlar
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Adana'dan kaç milletvekili çıkardı? Adana milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Adana'dan kaç milletvekili çıkardı? Adana milletvekili dağılımı ve sayısı!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları