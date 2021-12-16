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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

Milyonlarca çalışanı ve aileleri yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. 4'üncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı gerçekleşti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

Vatandaşın gözü kulağı bu konuda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşen toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret rakamını kamuoyuna sunacağı bildirildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI MI, NE ZAMAN AÇIKLAYACAK? ASGARİ ÜCRET 2022 KAÇ OLDU?

Saatler 15:00'i gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık 2021 saat 15.00'da 2022 asgari ücret rakamını açıklayacak.

Asgari ücret rakamı açıklanır açıklanmaz haberimize ekleme yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

GELİRLERDEKİ ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Asgari ücretin bir çok getirisi de olacak. Örneğin; Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak,  işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak,  sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

Vergi ve primlerinin de netlik kazanacağını duyan vatandaşın, bugün heyecanla dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasını bekliyor.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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