Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreninde konuştu: Türkiye üretim ve ihracatta yeni bir lige yükseliyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASO ( Ankara Sanayi Odası) 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmada açılan tesisler hakkında bilgi verirken Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Açılışını yaptığımızı bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.

"TÜRKİYE'DE BAŞARI ÇITASINI YÜKSEĞE TAŞIMAKTADIR"

Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır.

Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır.

"İKİNCİ ÇEYREĞİ CİDDİ BİR BÜYÜMÜYLE KAPATACAĞIZ"

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, inşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız.

(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine, burayı ziyarete davet ediyorum.

"TÜRK EKONOMİSİ GİRİŞİM EKONOMİSİNE DÖNÜŞÜYOR"

Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.

Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum"

İŞ DÜNYASINA SESLENDİ

(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."