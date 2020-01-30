Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyadaki mesajlara tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olması gereken dönemde içinde kini nefreti kusanlar mı var? Hemen bunları belirleyip sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez.

Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında.

İsrail'e karşı bu kar müşfik davrananlar zalimliklerine neden teslim oluyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ORTADOĞU PROJESİ

- Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında da ele aldık. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.

- 'Yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım.

- Bir tarafta Trump yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz.

- Biz Bağdadi'nin bütün yakınlarını topladık ve şu anda cezaevinde. Biz bu kadar hassasız bu konuda. Her fırsatta gerçekleri anlatıyoruz.

- Sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Yerel medya sistemin kılcal damarlarıdır.

- Filistin'e bakışımız Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

- Evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız.