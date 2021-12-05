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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devlet Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile El Sani'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alacak.

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