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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan - Michel görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Zirvesi ile ilgili bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, geleceğini Avrupa Birliği ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini ifade ederek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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