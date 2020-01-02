Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Libya ve Suriye konuları ele alındı.

Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Tarihi Libya kararının ardından dünyadan ilk tepki!