Tarihi Libya kararının ardından dünyadan ilk tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen Libya Tezkeresi, için oylamaya 509 milletvekili katıldı. Tezkere 184 hayır oyuna karşı 325 evet oyu ile kabul edildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oylanırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Turan paylaşımında, "Libya Tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildi. İsterdik ki tüm partiler destek olsun. Daha bugün Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya hamlesinin (Anlaşmalar/Tezkere) önemi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: UMARIM Kİ GEREKEN MESAJI ALIRLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun" dedi.

KAHİRE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

TBMM'den kabul edilen tezkere sonrası dünyadan ilk tepki darbeci Sisi yönetiminden geldi. Al Jazeera ve Sky News Arabia'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, parlamentonun aldığı bu kararın Berlin sürecini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

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