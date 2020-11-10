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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump’a mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında ""Sayın Başkan, Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'a mesaj gönderdi.

Erdoğan, Trump'a gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereğiolup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarfedeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim"

Berkem Temizel
Gece Editörü


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