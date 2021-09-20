Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu: "Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu. Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇABALARINIZDAN DOLAYI SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM"

"Video konferans vasıtasıyla vakıf veya derneklerimizin düzenledikleri toplantılara katıldık. Salgın sürecinde ABD'deki Müslüman kardeşlerimize yönelik desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağladığınız imkanlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz. 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sunması takdire şayandır."

"HER TÜRLÜ İMKANI SUNDUK"

"New York'taki yurdunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum. Gençlerine sırtını dönen onların ruh ve gönül imarı için gerekli düzeni göstermeye bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili durumlara hassasiyetle yaklaştık. Devletimizin kurumların burs ve derslerden vakıflarımızın teşvik edilmesine dek kendilerine her imkanı sunduk."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR"

"Türken Vakfı, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelşik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, elinden tutamadığımız her bir gencin sızını yüreğimizde hissediyoruz. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa, biz yüzlercesine binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda siz kardeşlerime güveniyorum"

"SİZLER SIRADAN BİR ÜLKENİN EVLADI DEĞİLSİNİZ"

"Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz. Bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gençlerimize her fırsatta şu hususu hatırlatıyorum, sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz. Atanız, Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur..."

"CESUR BİR MİLLETİN ÇOCUKLARISINIZ"

"Siz İstiklal Harbi'nde nice destanlara imza atan kahramanların torunlarısınız. Cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi, milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."