Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye seslendi: PKK'nın bal gibi de yanındasınız!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Gündemine, Gara'da şehit olan 13 sivil Türk vatandaşını konu edinen Erdoğan, 5 aydır sivilleri kurtarmanın planının yapıldığını belirterek "Bu masumların kanı, terör örgütüne sahip çıkan herkesin eline bulaşmıştır." dedi.

BAKANLAR YARIN AÇIKLAYACAK

Konuşmasını Gara'daki şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlatan Erdoğan, öldürülen vatandaşların 5 - 6 aydır teröristlerin elinde esir olduğunu belirterek o zamandan bugüne dek onları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

İlk etapta 42 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Erdoğan, Gara'da şehit edilen vatandaşlara ilişkin detayların yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından anlatılacağını belirtti.

Hain terör saldırısına yönelik ABD'nin tutumunu ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayla onların PKK\KCK'nın yanında durdupunu söyketerek Kuzey Irak'ta ABD adına konuşlanan mühimmatlara değindi. NATO'daki beraberliği sürdürmek için teröristlerin yanında değil Türkiye^nin yanında yer alınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'daki vatandaşların kanının da terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaştığını söyledi.

RİZE - ARTVİN HAVALİMANI AÇILIŞ TARİHİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkenin 81 ilindeki vatandaşların tamamının aynı imkanlara sahip olduğunu, en batıdaki şartların en doğuda da sağlandığını belirterek Rize Artvin Havalimanı'nın açılış tarihini Aralık 2021 olarak açıkladı.

PKK terör örgütünü 'kiralık katil ordusu' olarak tanımlayan Erdoğan, örgütün içindeki gençlere seslenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin samimi pişmanlık ile kendisine gelen her vatandaşına şefkat gösterdiğine değindi.

Som olarak Suriye harekatları üzeirne konuşan Erdoğan, hiçbir dünya ülkesinin bu harekatları sorgulamaya ve karşı duruş sergilemeye hakkı olmadığını söyledi.