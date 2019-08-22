Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- AB'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını cesaretlendirmektedir.

- Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez.

- Rum tarafının oyunları malumdur, hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.

- "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

- Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

- Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.

KKTC Başbakanı'nın açıklamaları şöyle;

- Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir.

- "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir