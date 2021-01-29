Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek tedbir ve mutasyon açıklaması: Bazı olumsuz gelişmeler var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Ek tedbirler alınacak mı?) Bu konuda Bilim Kurulunun açıklamaları önem arz ediyor. Değerlendirmeleri vefat üzerinden yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. (Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum."

RESTORANLAR VE LOKANTALAR

Açık mekanlarla ilgili adımlar atmaya gayret ettik; şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi düşüncelerimiz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakmayacağız.

GIDA FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz.

Bu süreci takipteyiz. Takipte kalmaya da devam edeceğiz.

Ben buradan esnafa sesleniyorum: Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşa zulmetmeyin.

HAYVAN HAKLARI YASASI

"(Hayvan Hakları Yasası) Takvime göre her an Meclis'e gelebilir."

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.