Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 'TRT payını faturalardan kaldıran' teklif Komisyon'da kabul edildi

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu'nda, enerji satışında TRT payını da kaldıran yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz. Finans tarafındaki dalgalanmaların da üretimi ve ihracatı artırarak cari açığımızı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz. Bu bakımdan 2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin dünyanın siyasi ve ekonomik liginin en üstündeki yerini alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz."