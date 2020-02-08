Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları ise şu şekilde:

"Yatırımlarla 12 olan atletizm pisti sayısını 56'ya çıkardık. Burhan Felek pisti yenilenerek uluslararası müsabakalar için her türlü imkana kavuştu. Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü 24 hizmet verecek. Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Spor tesislerine buguüne kadar eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. İlkokul 3'üncü sınıfta yapılan sportif taramalarla gençlerimiz hangi spor alanında yetenekliyse ona yönlendiriliyor. Bu sayede sporcu sayısında patlama olacak. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz. Basketbolun önemli isimlerinden Larkin artık ay yıldızlı formayı giyecek. 3 gün önce imzayı attım ve vatandaşlığa aldım kendisini. Ona şimdiden başarılar diliyorum."

Ayrıntılar geliyor...

