Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet talepleri hala yerine getirilmedi

“Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE EDİLMELİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.