Yalçın Granit kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Yalçın Granit kimdir? Nereli? Öldü mü? | Yalçın Granit neden öldü?Yalçın Granit hayata gözlerini yumduMasterchef bisküvili Trabzon hurması tatlısı nasıl yapılır? Bisküvili Trabzon hurması tatlısı tarifi | Malzemeleri neledir?Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet talepleri hala yerine getirilmediBeşiktaş sahasında, Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiHatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayı ile ilgili açıklama!Skandal görüntü! Depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılarAFAD İzmir depremine ilişkin acı haberi duyurduAli Babacan'dan Kanal İstanbul konusunda sert tepki
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet talepleri hala yerine getirilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet talepleri hala yerine getirilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

“Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE EDİLMELİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT