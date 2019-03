Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Miletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman. Her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Adıyaman. Bugün sizleri yine gönülden selamlıyorum Adıyaman. Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat'ı, Tut'u selamlıyorum. Adıyaman'ın tüm ilçe, mahalle, köy hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Adıyaman ovasını alın terleriyle, emekleriyle bereketlendiren Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. Emeklilerimizi, işçilerimizi, sanayicilerimizi, hanım kardeşlerimi 2023 Türkiye'sini kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi selamlıyorum.

"SADECE MEYDANDA 35 BİN KİŞİ VAR"

Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Birilerine rağmen yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan, siz Adıyamanlı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahçup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Bu kardeşime, partinize sahip çıktınız.

"BAKMAYIN SİZ CHP'NİN 'BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ BİZ GETİRDİK' DEMESİNE"

​İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidecek oylarımızı kullanacağız. Bir kez daha ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Çok daha kritik kararlar vereceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl karşılayacağını da tayin edeceğiz. Şunu unutmayın kardeşlerim, sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir. Sandık milletimizin bedel ödeyerek, mücadele vererek çok değerli bir kazandım. Bakmayın siz CHP'nin 'bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' demesine. Merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Fatin Rüşdü Zorlu'nun o sandıkta hakkı vardır. Mamak'ta tek tek tırnakları sökülen koçyiğitlerin hakkı vardır.

"BU TRENDEN İNENLER BİR DAHA BU TREN BİNEMEYECEK"

İnşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı ya? Var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bu kardeşiniz bizim trende inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihabnet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Şurada onbinler neden duruyor, neyin mücadelesidni veriyo? Bu davayı satanlara kusura bakmasınlar biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip oradan saaf dağıtanlar değiliz. Bu ülkede CHP'nin zerre kadar emeği yoktur.

"GEÇEN 'BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU BEN ÇÖZDÜM' DİYOR. SEN NEYİ ÇÖZDÜN? "

Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu kadın CHP milletvekiliydi. Kızlarımızın başörtüsüyle o kadın bizzat oynadı. Sen kimi aldatıyorsun. Siz daha çok çalışacaksınız. Artık üniversitelerde böyle bir sorunumuz var mı? Okullarımızda, devlette böyle bir sorunumuz var mı?

"BU VAR YA BU KORKAKTIR"

Çalışacaksınız, başaracaksınız, inşallah o makamlara siz geleceksiniz. O sandıkta 15 Temmuz gecesi birileri tankların arasından kaçarken, kimdi o? Bay Kemal. Saat 23.15 Atatürk Havalimanı'na iniyor ve FETÖ'cüler alıyor onu tankların arasından geçiriyor Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyor. Benim CHP'li vatandaşlarım bu adamın peşine nasıl takılıyor bilmiyorum. Bu adam ne diyordu? 'Derba yapılırsa tankların önüne ilk önce ben çıkarım' Bu var ya bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyor anlamak mümkün değil. O sandıkta azgın azınlığın her türlü provokasyonuna rağmen meşru zeminden ayrılmayan sessiz çoğunluğun hakkı var. 31 Mart'ta omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz.

Türk miletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta hesap soracak mıyız? İstiklal Marşımızı okumaktan utanan CHP'ye sandıkta dersini verecek miyiz? 31 Mart sonuçları şimdiden hayırlı olsun. Dün bir mektup aldım. 9 genç kızımız 9 Hatim-i Şerif indirmiş.

Ayrıntılar geliyor...