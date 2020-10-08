Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile gönül bağımız var, asla çıkar peşinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Kovid-19 salgını) 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir.

Kovid-19, küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi.

Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir.

Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik.

Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur.

Türk malı solunum cihazlarının maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz.

Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor.

Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık.

Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir.

Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor.

Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur.

Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor.

Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin yeni konut üreterek insanımızın kullanımına sunduk.

Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır.

Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık.

Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

(Afrika) Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik."

Afrika ile gönül bağımız var, biz asla kısa vadeli çıkar peşinde değiliz, buyurgan bakışı reddediyoruz."

Ayrıntılar gelecek...