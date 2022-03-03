Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu! Savaş konusuna da değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı konuşmasının başında Ankara ile ilgili güzel ifadelere yer verdi. Sonrasında Cumhur İttifakı konusuna değinen Erdoğan kitlelerinin gerekeni yapacaklarını belirtti. Seçim gününe kadar durmadan çalışacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı mutlu sona ulaşacaklarını vurguladı. Gündemdeki Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak ise "Rusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? diyerek bu durumdan ibret alacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ankara, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Tanklara cesaretle karşı koyan Ankara ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara sadece başkentimiz değil, ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, umudunu bünyesinde toplayan kilit bir şehirdir. AK Parti olarak bizim için de Ankara her zaman bizim özel ve önemli bir yer olmuştur.

Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş ve dağ gibi arkamızda durmuştur. AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü ne kadar üst düzeyde tutarsak Türkiye'deki hareket alanımız da o kadar genişler. Ankara teşkilatımız geçtiğimiz yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda 788 bin üye ile şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının kat be kat üzerinde bir başarıya imza atmıştır. Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşması yükselişin sürdüğüne ulaştığına işaret ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI KENDİNE YAKIŞANI YAPACAK

Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem de sandıklarını Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak kendine yakışanı yapacaktır.

Milli Mücadelede Ankaralıların dudaklarından şu dizeler dökülüyordu;

Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak

Biz düşlmanları esir ettik, şu feleğin işine bak...

İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umut ve sevinçle parlayan ülkelerinin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla dolacaktır. Gönlünü kazanmadık tek bir insanımız kalmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum. Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki duymayan kalmasın.

SEÇİM GÜNÜNE KADAR DURMADAN ÇALIŞMAYA HAZIR MIYIZ?

Ankara seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya hazır mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ülkemizi çeyrek asır geriye götürmeye hazırlananların rüyalarını bozmaya hazır mıyız? Sizlerdeki bu azim, kararlılık daim olduğu sürece bu davanın önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez.

Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir. Ülkemizde milli iradenin en kesintisiz sürdüğü dönem bizim dönemimizdir. Uzun süredir yoksulluk cenderesi altında bulunan milletimiz, AK Parti ile kendine çıkış yolu bulmuştur. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'yi iktidara millet taşımıştır.

AK Parti'nin vesayetle, darbecilerle bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır.

2023 HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

Biz millet ile yürüdük, o malum çevrelerle değil milletle yürüdük. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştıracağız.

Türkiye'nin bu tarihi dönüm noktasında, beraber yol yürüdüğümüz kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla gençlik kollarıyla teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlere dek bugüne dek gösterilenden çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum. Buna hazır mıyız? Bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uüğrayacağı kayıplar, sadece AK Parti ve AK PArtililerin olmayacaktır. Her bir vatandaşımızın geleceğini ilgilendirecek süreçten geçiyoruz.

RUSYA İLE UKRAYNA'NIN DÜŞTÜĞÜ DURUMU GÖRÜYORSUNUZ DİMİ?

Rusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? Biz de bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi; ülkemizin 20 yıldır büyük emeklerle geldiği yeri, dünyanın en iyi ekonomisi, askeri ve siyasal olarak dünyanın en iyileri arasına girerek taçlandırmaktır.

Muhalefetin tek derdi, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır. Hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı budur. Türkiye, her darbenin ardından benzer siyaset projeleri ile karşılaşmıştır. Bizler ise bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü, hedeflerine uygun istikamete çevirdik. İnşallah bu proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir."

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