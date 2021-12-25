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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Maşallah Gaziantep ne güzellik bu. İnşallah 2023'e de Samanyolu'yla birlikte yürüyerek gidelim. Sizleri en kalbi duyularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Gaziantep bir başka. İl Danışma Toplantısı vesilesiyle bizi bir araya getiren Rabbime şükran ediyorum. 

Bugün açılışını yapacağımız eser ve hizmetlerin Gaziantepli kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Bugün 15 ay sonra yeniden Gaziantepli kardeşlerimizle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

(Salondaki pankart) Gençlik, ilginç bir noktayı yakalamış, "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Yine haklı çıktın."

Antep yürekli bir şehirdir. Antep cefakar bir şehirdir. Antep 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış vefakar bir şehirdir."

Detaylar gelecek...

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