Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde yaşanan tabii felaketler sebebiyle coşkulu bir yıl dönümü (AK Parti kuruluşu) programı gerçekleştiremedik. Partimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti geçen 20 yılda, siyasete getirdiği yeni anlayışla, eserlerle, projelerle vatanın her karşısına damgasını vurmuş bir partidir.

Bazen birileri karşımıza çıkıp "19 yılda ne yaptınız?" diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Birileri çıkıp "Türkiye'yi batırdınız" diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. En güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ MİKTARI

Ekonomik dalgalanmalar sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak. Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz.

Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede afetlerin, benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.

MEMURLARIN MAAŞLARINA YAPILAN ZAM

Dün imzalanan toplu sözleşmenin kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2, miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 5700 liraya yükselmiştir.

YERLİ OTOMOBİL

"Yerli otomobilimizi inşallah 2023 yılında yollarda göreceğiz"

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir."

Detaylar gelecek...