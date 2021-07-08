Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak ederek önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Rahmetli Menderes'ten beri kendi değerlerine saygılı herkesin yanında yer alan milletimiz bize de yeri geldiğinde canı pahasına sahip çıkmıştır.

İktidara geldiğimizde milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız demiştik. Girdiğimiz her seçimde milletimize güvendik. Sırtını karanlık mahfillere dayayarak efelenenler sandıkta dersini aldı. Özellikle son 8 yıldır partimizin ve şahsımızın yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız güçle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler.

15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihanet kalkışmasından biridir.

Yeni hedef, ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonları ile kuru hareketlendirerek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için atağa kalktılar. Biz tabi yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirerek, döviz rezervimizi güçlendirerek önlemimizi almıştık. Önlemlerimiz ve güçlü ekonomi politikalarımız ile bu süreçleri de hamdolsun atlattık. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomik saldırılardaki amaç da odur. Çukur olaylarındaki amaç neyse, kur saldırılarındaki hedef aynıdır. Biz kurulan tuzaklara hangi karşılıkları vermişsek, ekonomide de aynı mukabeleyi ortaya koyduk."

AYRINTILAR GELECEK...